Сирия: САА добилась подавляющего превосходства над террористами на юге Дамаска

Дамаск, 28 апреля. Сирийские правительственные войска добились подавляющего преимущества над террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на юге Дамаска. Об этом сообщает Al Masdar-news.

Отмечается, что под контроль САА перешли населенные пункты в районе Аль-Асали и Аль-Йоры. Таким образом правительственные войска практически полностью контролируют район Аль-Кадам.

Армия САР существенно сократила территорию, подконтрольную боевикам.

Ранее RT сообщал о гибели двух мирных жителей в провинции Дамаск. Кроме того, в результате обстрела сирийской столицы ранения получили еще 16 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.