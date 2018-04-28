Сирия: САА добилась подавляющего превосходства над террористами на юге Дамаска
Дамаск, 28 апреля. Сирийские правительственные войска добились подавляющего преимущества над террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на юге Дамаска. Об этом сообщает Al Masdar-news.
Отмечается, что под контроль САА перешли населенные пункты в районе Аль-Асали и Аль-Йоры. Таким образом правительственные войска практически полностью контролируют район Аль-Кадам.
Армия САР существенно сократила территорию, подконтрольную боевикам.
Ранее RT сообщал о гибели двух мирных жителей в провинции Дамаск. Кроме того, в результате обстрела сирийской столицы ранения получили еще 16 человек.
1 Организация запрещена на территории РФ.