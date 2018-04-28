Сирия: при атаке САА и ВКС РФ на юге провинции Хама ликвидированы не менее 15 боевиков

Дамаск (Сирия), 28 апреля. Боевики, базирующиеся в южной сельской местности провинции Хама недалеко от города Растан, понесли серьезные потери в пятницу днем после атаки артиллерии Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ.

Как сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на военные источники, боевики подверглись тяжелым артиллерийским обстрелам и воздушной бомбардировке в городах Хирбнафса и Зара.

По данным издания, атака САА под прикрытием ВКС РФ застала боевиков врасплох. За очень короткий промежуток времени были ликвидированы не менее 15 боевиков.

Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения САА взяли под свой контроль город Талль Хаммамият на северо-западе провинции Хама. Помимо этого, российские военные самолеты продолжают атаковать опорные пункты боевиков вооруженной оппозиции в северной части Хамы.

«Газета.ру» ранее опубликовала фоторепортаж с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим».