Меню
Весь мир
Сирия: при атаке САА и ВКС РФ на юге провинции Хама ликвидированы не менее 15 боевиков
Общество
Умер британский режиссер Майкл Андерсон, снявший «Вокруг света за 80 дней»
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: при атаке САА и ВКС РФ на юге провинции Хама ликвидированы не менее 15 боевиков

    194

    Сирия: при атаке САА и ВКС РФ на юге провинции Хама ликвидированы не менее 15 боевиков

    Дамаск (Сирия), 28 апреля. Боевики, базирующиеся в южной сельской местности провинции Хама недалеко от города Растан, понесли серьезные потери в пятницу днем после атаки артиллерии Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ.

    Как сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на военные источники, боевики подверглись тяжелым артиллерийским обстрелам и воздушной бомбардировке в городах Хирбнафса и Зара.

    По данным издания, атака САА под прикрытием ВКС РФ застала боевиков врасплох. За очень короткий промежуток времени были ликвидированы не менее 15 боевиков. 

    Сирия: при атаке САА и ВКС РФ на юге провинции Хама ликвидированы не менее 15 боевиков

    Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения САА взяли под свой контроль город Талль Хаммамият на северо-западе провинции Хама. Помимо этого, российские военные самолеты продолжают атаковать опорные пункты боевиков вооруженной оппозиции в северной части Хамы.

    «Газета.ру» ранее опубликовала фоторепортаж с авиабазы ВКС РФ «Хмеймим».

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.