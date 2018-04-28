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Правительство выступило против снижения зарплаты депутатов до средней по России
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    Правительство выступило против снижения зарплаты депутатов до средней по России

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    Правительство выступило против снижения зарплаты депутатов до средней по России

    Москва, 28 апреля. Правительство России выступило против законопроекта партии «Справедливая Россия» о снижении заработной платы депутатов до уровня средней по стране. Об этом сообщает ТАСС.

    В заключении правительства указывается, что более высокие зарплаты народных избранников объясняются природой их деятельности. Документ ссылается на правовую позицию Конституционного суда по данному вопросу. Кабинет министров России также рассматривает высокую зарплату в качестве гарантии качественной законодательной работы, а также взаимодействия с избирателями.

    Накануне «Справедливая Россия» выдвинула инициативу приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране. Кроме того, парламентарии предложили исключить ряд преференций, установленных законом для российских депутатов, — напоминает Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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