Правительство выступило против снижения зарплаты депутатов до средней по России

Москва, 28 апреля. Правительство России выступило против законопроекта партии «Справедливая Россия» о снижении заработной платы депутатов до уровня средней по стране. Об этом сообщает ТАСС.

В заключении правительства указывается, что более высокие зарплаты народных избранников объясняются природой их деятельности. Документ ссылается на правовую позицию Конституционного суда по данному вопросу. Кабинет министров России также рассматривает высокую зарплату в качестве гарантии качественной законодательной работы, а также взаимодействия с избирателями.

Накануне «Справедливая Россия» выдвинула инициативу приравнять зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране. Кроме того, парламентарии предложили исключить ряд преференций, установленных законом для российских депутатов, — напоминает Газета.ru.