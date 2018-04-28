Блестящая работа: Рогозин похвалил пилотов Ил-38 после инцидента в Жуковском

Москва, 28 апреля. Вице-премьер Дмитрий Рогозин отметил профессионализм пилотов, совершивших аварийную посадку самолета ВМС Индии в подмосковном Жуковском.

«Блестящая работа пилотов-испытателей! Молодцы!» — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Самолет ВВС Индии совершил вынужденную посадку в Жуковском, где его ожидали бригады спасательных служб. Прежде чем сесть, самолет совершил несколько кругов над воздушной гаванью, чтобы выработать топливо, тем самым снизив риск пожароопасной ситуации, сообщал «Телеканал 360». Самолетом управляли опытные летчики-испытатели корпорации «Ильюшин».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео c совершившим экстренную посадку в Жуковском самолетом Ил38.

Ранее стало известно, что пилота и экипаж индийского самолета Ил38 наградят за продемонстрированный уровень мастерства.