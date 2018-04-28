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Украинские националисты вышли на митинг в поддержку учительницы, поздравившей Гитлера
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    Украинские националисты вышли на митинг в поддержку учительницы, поздравившей Гитлера

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    Украинские националисты вышли на митинг в поддержку учительницы, поздравившей Гитлера

    Львов, 28 апреля. Украинские националисты вышли на митинг в поддержку уволенной накануне учительницы Марьяны Батюк, поздравившей с Днем рождения Адольфа Гитлера. В акции приняли участие однопартийцы педагога из ВО «Свобода».

    Учительницу истории львовской школы № 100 Марьяну Батюк уволили после скандала с постом на Facebook. Женщина поздравила с Днем рождения Адольфа Гитлера. Свой пост она прокомментировала словами «Великий человек, как ни крути».

    Впоследствии Батюк утверждала, что ее страницу взломали. Однако правдивость слов педагога у многих вызвала сомнения. Она давала противоречивые объяснения в связи с инцидентом. Кроме того, содержание ее страниц в социальных сетях указывает на симпатии к Третьему рейху. Батюк отказалась предоставлять специалистам доступ к своему аккаунту для проверки версии о взломе.

    Тем не менее, более 200 националистов вышли на митинг в поддержку учительницы. Они требуют ее восстановления на работе и увольнения директора заведения.

    О скандале во львовской школе ранее сообщала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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