Британские ученые выяснили, что против рака и диабета может помочь чеснок

Лондон, 28 апреля. Ученые из Ноттингемского университета в Великобритании провели исследование, в результате которого выяснилось, что употребление чеснока способно снизить риск развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Trends in Pharmacological Sciences, полезный эффект чеснока напрямую зависит от того, как его приготовили. Однако на данный момент исследователи не пришли к однозначному выводу, какой из способов приготовления считать наилучшим.

Ученые утверждают, что серосодержащие компоненты чеснока могут изменять в клетках и тканях количество так называемых сигнальных молекул газообразных веществ, которые вызывают физиологические и биохимические процессы и участвуют в их регуляции.

Как сообщал «Телеканал 360» ранее, исследование, проведенное международной группой под руководством Барселонского Института глобального здравоохранения, при поддержке Фонда «la Caixa», сообщило о связи между воздействием синего света в ночное время и повышенным риском развития рака молочной и предстательной желез.