Москва, 28 апреля. Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования сирийского, сообщил МИД РФ по итогам разговора главы министерства Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.

В субботу по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Лаврова и Ле Дриана. Основной темой беседы стало «развитие ситуации в Сирии после применения США, Великобританией и Францией силы против этой страны».

Как сообщает МИД РФ, Лавров назвал нанесенные по Сирии удары незаконными и подчеркнул, что инцидент «отбросил назад прогресс, который с таким трудом был наработан в Астане и Сочи в целях политического урегулирования сирийского кризиса».

«Вместе с тем Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми партнерами в интересах справедливого урегулирования кризиса на приемлемой для всех сирийских групп основе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», — подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видеоролик с инсценировкой «химатаки» в сирийской Думе. Россия опровергла информацию, отметив, что «Белые каски» не являются достоверным источником. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии, используя в качестве предлога постановочный ролик «Белых касок».

В субботу, как сообщала «Газета.ру», министры иностранных дел России, Турции и Ирана сделали совместное заявление связи с событиями в Сирии и призвали ОЗХО провести расследование сообщений о применении химоружия в стране.