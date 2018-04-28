Украинский националист призвал Киев к военному конфликту с Россией

Киев, 28 апреля. Известный украинский националист Дмитрий Корчинский призвал Киев к военному конфликту с Россией, выступая в эфире телеканала Ukrlife.tv.

По мнению Корчинского, «наступление на Москву» станет возможным, когда в России наступит кризис. В этом случае украинским вооруженным силам удастся «отвоевать Донбасс, Крым и Кубань и как можно больше других территорий».

Политик высказался за масштабную войну против России. В настоящее время Киев придерживается «стратегии выжидания».

«Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил», — убежден лидер «Братства».

Дмитрий Корчинский известен своими откровенно русофобскими взглядами. В частности, он призывал ухудшать ситуацию в Крыму, а российских исполнителей называл «животными», — напоминает РИА Новости.