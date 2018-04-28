Сирия: в свои дома в Восточной Гуте вернулись более 63,2 тыс. беженцев

Дамаск (Сирия), 28 апреля. В свои дома в Восточной Гуте из лагерей беженцев вернулись 63 279 жителя Сирии, сообщается в информационном бюллетене Центра примирения враждующих сторон в САР.

«Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 279 жителей Восточной Гуты», — сообщает ЦПВС.

За минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 160 беженцев, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 390 человек, в Восточную Гуту — 115 человек.

Центр примирения ведет контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За сутки в этот населенный пункт выведено 266 человек с личным имуществом.

Ранее сообщалось, что российские военные оказали гуманитарную помощь жителям провинции Алеппо, доставив 450 продовольственных наборов в поселение Блат.