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Бриджит Макрон назвала Меланью Трамп «забавной»
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    Бриджит Макрон назвала Меланью Трамп «забавной»

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    Бриджит Макрон назвала Меланью Трамп «забавной»

    Париж, 28 апреля. Супруга действующего президента Франции Бриджит Макрон назвала «забавной» первую леди США Меланью Трамп.

    Макрон отметила, что Меланья живет в более стесненных условиях, чем она сама. По утверждению француженки, жена американского президента не может даже открыть окно в Белом доме без разрешения, в то время как сама Бриджит свободно гуляет по Парижу.

    При этом Макрон не вкладывала в свои слова какой-то обидный смысл. Первая леди Франции хотела лишь подчеркнуть чувство юмора «заокеанской подруги», — отмечает ФБА «Экономика сегодня».

    Накануне прошла встреча Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном. Оба политика явились на встречу в сопровождении своих супруг.

    Франция в последнее время стала едва ли  не основным союзникам США в Сирии,подержав военную агрессию Вашингтона.  — пишет Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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