Париж, 28 апреля. Супруга действующего президента Франции Бриджит Макрон назвала «забавной» первую леди США Меланью Трамп.

Макрон отметила, что Меланья живет в более стесненных условиях, чем она сама. По утверждению француженки, жена американского президента не может даже открыть окно в Белом доме без разрешения, в то время как сама Бриджит свободно гуляет по Парижу.

При этом Макрон не вкладывала в свои слова какой-то обидный смысл. Первая леди Франции хотела лишь подчеркнуть чувство юмора «заокеанской подруги», — отмечает ФБА «Экономика сегодня».

Накануне прошла встреча Дональда Трампа с Эммануэлем Макроном. Оба политика явились на встречу в сопровождении своих супруг.

Франция в последнее время стала едва ли не основным союзникам США в Сирии,подержав военную агрессию Вашингтона. — пишет Газета.ru.