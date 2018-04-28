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Сирия: российские офицеры доставили в Алеппо три тонны гуманитарного груза
Россия
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    Сирия: российские офицеры доставили в Алеппо три тонны гуманитарного груза

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    Сирия: российские офицеры доставили в Алеппо три тонны гуманитарного груза

    Хмеймим (Сирия), 28 апреля. Российские военные оказали гуманитарную помощь жителям провинции Алеппо, доставив 450 продовольственных наборов в поселение Блат, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

    Сотрудники Центра примирения провели гуманитарную акцию в населенном пункте Блат провинции Алеппо. Мирным жителям раздали 450 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил три тонны. 

    Сообщается также, что российские военные врачи за минувшие сутки оказали медицинскую помощь 111 сирийцам, в том числе 49 детям. 

    Автор: Олеся Волкова
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