Меню
Новости Сирии
Сирия: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиками южной части Дамаска
Весь мир
Сирия: при атаке САА и ВКС РФ на юге провинции Хама ликвидированы не менее 15 боевиков
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиками южной части Дамаска

    281

    Сирия: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиками южной части Дамаска

    Дамаск (Сирия), 28 апреля. Двое мирных жителей погибли, 16 ранены в результате обстрела жилых кварталов Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    В пятницу боевики из квартала Мухайям-эль-Ярмук обстреляли из минометов жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибло двое и ранено 16 мирных жителей.

    В сообщении Центра примирения также отмечается, что в провинции Риф в Дамаске проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки. Чтобы исключить провокации и обеспечить безопасность мирных жителей подразделения российской военной полиции продолжают патрулировать улицы населенных пунктов Восточной Гуты и Восточного Каламуна.

    Представители ЦПВС поставили задачи по усилению разъяснительной работы среди населения по урегулированию статуса, сдаче оружия и боеприпасов. Благодаря чему за последние сутки свой статус урегулировало 2 006 жителей Восточного Каламуна. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.