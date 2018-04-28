Сирия: двое мирных жителей погибли при обстреле боевиками южной части Дамаска

Дамаск (Сирия), 28 апреля. Двое мирных жителей погибли, 16 ранены в результате обстрела жилых кварталов Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В пятницу боевики из квартала Мухайям-эль-Ярмук обстреляли из минометов жилые кварталы Ат-Тадамон, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибло двое и ранено 16 мирных жителей.

В сообщении Центра примирения также отмечается, что в провинции Риф в Дамаске проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки. Чтобы исключить провокации и обеспечить безопасность мирных жителей подразделения российской военной полиции продолжают патрулировать улицы населенных пунктов Восточной Гуты и Восточного Каламуна.

Представители ЦПВС поставили задачи по усилению разъяснительной работы среди населения по урегулированию статуса, сдаче оружия и боеприпасов. Благодаря чему за последние сутки свой статус урегулировало 2 006 жителей Восточного Каламуна.