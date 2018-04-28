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Журналист погиб в результате взрыва гранаты в автомобиле в Киеве
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    Журналист погиб в результате взрыва гранаты в автомобиле в Киеве

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    Журналист погиб в результате взрыва гранаты в автомобиле в Киеве

    Киев, 28 апреля. Украинский журналист Виталий Кукса погиб в результате взрыва гранаты в собственном автомобиле в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Журналист работал в Донбассе. Он подготовил множество материалов о ситуации на Востоке Украины. На момент взрыва Кукса находился в машине вместе с Андреем Сероштаном. Следствие рассматривает две версии произошедшего: неосторожное обращение со взрывным устройством и покушение на убийство двух лиц.

    «Известно, что Виталий был мобилизирован и служил в Донбассе связистом, много писал на военные темы. Материалы публиковал в украинских изданиях. Служил начальником управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи», — пишет украинский канал ТСН.

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    Автор: Сергей Свазовский
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