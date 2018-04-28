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Украина
«Все, на что хватит сил»: в Киеве заявили о готовности отвоевать у России территории
Россия
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    «Все, на что хватит сил»: в Киеве заявили о готовности отвоевать у России территории

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    «Все, на что хватит сил»: в Киеве заявили о готовности отвоевать у России территории

    Москва, 28 апреля. Украина объявит войну России, как только почувствует политическую нестабильность в Москве. Об этом в субботу заявил лидер запрещенной в РФ националистической организации «Братство» Дмитрий Корчинский.

    По его словам, украинские власти заняли стратегию выжидания. При этом, считает лидер радикалов, в случае открытой войны Киев попытается отвоевать как можно больше территорий.

    «В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным и начнется масштабная война с Россией. Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил», — заявил Корчинский, выступая в эфире украинского телевидения.

    Напомним, что Украина официально называет Россию «страной-агрессором», хотя Москва неоднократно заявляла, что не является участником внутриукраинского конфликта и указывала на отсутствие доказательств с украинской стороны.

    Автор: Антон Соколов
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