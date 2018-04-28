«Все, на что хватит сил»: в Киеве заявили о готовности отвоевать у России территории

Москва, 28 апреля. Украина объявит войну России, как только почувствует политическую нестабильность в Москве. Об этом в субботу заявил лидер запрещенной в РФ националистической организации «Братство» Дмитрий Корчинский.

По его словам, украинские власти заняли стратегию выжидания. При этом, считает лидер радикалов, в случае открытой войны Киев попытается отвоевать как можно больше территорий.

«В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным и начнется масштабная война с Россией. Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил», — заявил Корчинский, выступая в эфире украинского телевидения.

Напомним, что Украина официально называет Россию «страной-агрессором», хотя Москва неоднократно заявляла, что не является участником внутриукраинского конфликта и указывала на отсутствие доказательств с украинской стороны.