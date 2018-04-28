МИД РФ заявил, что Москва не «выпадет» из корейского урегулирования
Москва, 28 апреля. Россия не может «выпасть» из процесса межкорейского урегулирования, несмотря на то, что Москва не упоминается Пханмунджомской декларации. Об этом в субботу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.
«Убежден в беспочвенности таких опасений. Россия не только не может «выпасть» из процесса, а напротив, настроена самым активным и инициативным образом продолжать участвовать в поиске решений всех проблем Корейского полуострова», — отметил он.
По словам дипломата, Россия не стремится стать стороной договора между Северной и Южной Кореей, поскольку СССР в свое время не участвовал в Корейской войне. При этом Москва готова принимать усилия по созданию прочного механизма мира и стабильности на Корейском полуострове, передает ТАСС.
Напомним, что на днях произошла историческая встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны договорились прекратить враждебные действия и пропаганду друг против друга, а также подписать мирный договор до конца этого года.