Меню
Политика
МИД РФ заявил, что Москва не «выпадет» из корейского урегулирования
Весь мир
Сирия: при атаке САА и ВКС РФ на юге провинции Хама ликвидированы не менее 15 боевиков
Следующая новость
Загрузка...

    МИД РФ заявил, что Москва не «выпадет» из корейского урегулирования

    237

    МИД РФ заявил, что Москва не «выпадет» из корейского урегулирования

    Москва, 28 апреля. Россия не может «выпасть» из процесса межкорейского урегулирования, несмотря на то, что Москва не упоминается Пханмунджомской декларации. Об этом в субботу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

    «Убежден в беспочвенности таких опасений. Россия не только не может «выпасть» из процесса, а напротив, настроена самым активным и инициативным образом продолжать участвовать в поиске решений всех проблем Корейского полуострова», — отметил он.

    По словам дипломата, Россия не стремится стать стороной договора между Северной и Южной Кореей, поскольку СССР в свое время не участвовал в Корейской войне. При этом Москва готова принимать усилия по созданию прочного механизма мира и стабильности на Корейском полуострове, передает ТАСС.

    Напомним, что на днях произошла историческая встреча между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Стороны договорились прекратить враждебные действия и пропаганду друг против друга, а также подписать мирный договор до конца этого года.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.