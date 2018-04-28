США, Великобритания и Франция ведут войну против ОЗХО — постпред РФ

Москва, 28 апреля. США, Великобритания и Франция ведут войну против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

Он пояснил, что ракетный удар США, Великобритания и Франции по территории Сирии продемонстрировал международному сообществу, что они «ни в грош не ставят ОЗХО», проявляя неуважение к руководству секретариата в лице генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

«В свете этого становится очевидным, что войну против ОЗХО, причем не пропагандистскую, а самую настоящую, ведет не Россия, а именно США, Франция и Великобритания», — сказал Шульгин.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видеоролик с инсценировкой «химатаки» в сирийской Думе. Россия опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не являются достоверным источником. При этом в Минобороны РФ сообщали о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии, используя в качестве предлога постановочный ролик «Белых касок».