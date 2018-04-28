Меню
Политика
США, Великобритания и Франция ведут войну против ОЗХО — постпред РФ
Россия
Правительство выступило против снижения зарплаты депутатов до средней по России
Следующая новость
Загрузка...

    США, Великобритания и Франция ведут войну против ОЗХО — постпред РФ

    383

    США, Великобритания и Франция ведут войну против ОЗХО — постпред РФ

    Москва, 28 апреля. США, Великобритания и Франция ведут войну против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

    Он пояснил, что ракетный удар США, Великобритания и Франции по территории Сирии продемонстрировал международному сообществу, что они «ни в грош не ставят ОЗХО», проявляя неуважение к руководству секретариата в лице генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

    «В свете этого становится очевидным, что войну против ОЗХО, причем не пропагандистскую, а самую настоящую, ведет не Россия, а именно США, Франция и Великобритания», — сказал Шульгин.

    Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видеоролик с инсценировкой «химатаки» в сирийской Думе. Россия опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не являются достоверным источником. При этом в Минобороны РФ сообщали о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии, используя в качестве предлога постановочный ролик «Белых касок».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.