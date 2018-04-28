Меню
Общество
Аэропорт в Жуковском временно не принимает рейсы после аварийной посадки Ил-38
Россия
Правительство выступило против снижения зарплаты депутатов до средней по России
Следующая новость
Загрузка...

    Аэропорт в Жуковском временно не принимает рейсы после аварийной посадки Ил-38

    153

    Аэропорт в Жуковском временно не принимает рейсы после аварийной посадки Ил-38

    Москва, 28 апреля. Международный аэропорт федерального значения Жуковский временно не принимает гражданские рейсы после жесткой посадки лайнера Ил-38, проходившего технический облет. Об этом сообщает ТАСС.

    «В настоящее время гражданский аэропорт, расположенный в Жуковском, не принимает рейсы на прилет. Один из самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии» рейсом U62448 Ош — Жуковский совершил посадку в аэропорту Домодедово. Еще один рейс авиакомпании Пегас EO404 из Тель-Авива также будет перенаправлен в Домодедово», — отмечается в заявлении организации.

    Известно также, что Ил-38 сейчас расположен на полосе, запененной экстренными службами в целях безопасности.

    Ранее Газета.ru сообщала об успешном приземлении авиалайнера Ил-38 с нераскрытой передней стойкой шасси. Уточнялось, что на борту воздушного судна находились четыре член экипажа.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.