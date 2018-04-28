Аэропорт в Жуковском временно не принимает рейсы после аварийной посадки Ил-38

Москва, 28 апреля. Международный аэропорт федерального значения Жуковский временно не принимает гражданские рейсы после жесткой посадки лайнера Ил-38, проходившего технический облет. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время гражданский аэропорт, расположенный в Жуковском, не принимает рейсы на прилет. Один из самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии» рейсом U62448 Ош — Жуковский совершил посадку в аэропорту Домодедово. Еще один рейс авиакомпании Пегас EO404 из Тель-Авива также будет перенаправлен в Домодедово», — отмечается в заявлении организации.

Известно также, что Ил-38 сейчас расположен на полосе, запененной экстренными службами в целях безопасности.

Ранее Газета.ru сообщала об успешном приземлении авиалайнера Ил-38 с нераскрытой передней стойкой шасси. Уточнялось, что на борту воздушного судна находились четыре член экипажа.