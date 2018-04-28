Сирия: правительственные силы выбили боевиков ИГ из крупного района на юге Дамаска

Дамаск, 28 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии возобновили наступательную операцию на юге Дамаска, захватив новые районы у боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, 105-й бригада республиканской гвардии САА практически полностью выбила боевиков ИГ из района Аль-Кадам на юге столицы, после чего правительственные силы начали крупную атаку на позиции террористов в старом Дамаске.

Новые районы на юге Дамаска были захвачены после того, как САА удалось прорвать первую линию обороны боевиков ИГ в районах Аль-Кадам и Хаджар аль-Асвад.

1 Организация запрещена на территории РФ.