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ОЗХО все больше убеждается в непристойном поведении США и их союзников — постпред РФ
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    ОЗХО все больше убеждается в непристойном поведении США и их союзников — постпред РФ

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    ОЗХО все больше убеждается в непристойном поведении США и их союзников — постпред РФ

    Москва, 28 апреля. Все больше членов Организации по запрещению химического оружия убеждаются в непристойном поведении США и их союзников в ходе расследования в Сирии. Об этом в субботу заявил постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин.

    По его словам, своей атакой на Сирию западная тройка показала, что ни во что не ставит авторитет ОЗХО и его руководства. Будучи не в состоянии опровергнуть показания свидетелей в Думе, которые рассказали о съемках постановочного видео по «химатаке», эти страны делают все возможное, чтобы уйти от ответственности.

    «В свете этого становится очевидным, что войну против ОЗХО, причем не пропагандистскую, а самую настоящую, ведет не Россия, а именно США, Франция и Великобритания», —отметил Шульгин.

    Напомним, что в апреле США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о «химатаке» в Думе. При этом «каски» не привели никаких доказательств, кроме видео.

    Автор: Антон Соколов
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