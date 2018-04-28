Пентагон и Минобороны Южной Кореи высказались за дипломатический путь денуклеаризации КНДР

Вашингтон, 28 апреля. Глава министерства обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис и его коллег из Южной Кореи Сон Ен Му высказались за дипломатическое решение проблемы денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт по результатам их телефонной беседы.

«Мэттис также подтвердил обязательства США защищать Южную Корею, используя полный спектр возможностей США. Обе стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и поддержки дипломатических усилий по денуклеаризации», — отмечается в сообщении.

Обе стороны диалога высказались за «полную, проверяемую и необратимую» денуклеаризации КНДР.

Ранее Газета.ru сообщала о дате будущей встречи глав Южной Кореи и Северной Кореи. Также сообщалось о скорой встрече разделенных семей.