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«Могу подраться с любым из топ-10»: Магомедшарипов готов бросить вызов Холлоуэю
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    «Могу подраться с любым из топ-10»: Магомедшарипов готов бросить вызов Холлоуэю

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    «Могу подраться с любым из топ-10»: Магомедшарипов готов бросить вызов Холлоуэю

    Москва, 28 апреля. Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, который считается восходящей звездой UFC, заявил, что готов бросить вызов любому сопернику, который входит в десятку лучших. 

    В частности, спортсмен не против того, чтобы выйти на ринг против американца Макса Холлоуэя (занимает четвертую позицию в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по версии Sherdog и четвертую по версии UFC) в бою за чемпионский пояс.

    «Конечно, я всегда готов. Хоть завтра. Мне без разницы, я могу подраться с любым из топ-10», — отметил Магомедшарипов в интервью телеканалу RT.

    В то же время российский спортсмен признался, что не стал бы биться против американского бойца Фрэнка Эдгара, с которым он вместе тренируется, хотя на этот бой собралось бы много зрителей из-за схожести стиля противников.

    «Я его уважаю как старшего брата, мы очень давно знакомы и тренируемся вместе, помогаем друг другу. Даже если мне предложат бой за пояс против Фрэнки, я откажусь», — добавил он.

    Автор: Антон Соколов
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