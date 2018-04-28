Иракские спецслужбы задержали влиятельного лидера ИГ в Мосуле

Багдад, 28 апреля. Власти Ирака заявили о задержании в Мосуле влиятельного лидера террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Baghdad Post со ссылкой на источники.

По данным издания, спецслужбы Ирака задержали Ибрагима Мешааля Марея на левом берегу реки Тигр «на основе точных данных разведки». В ближайшее время задержанный лидер ИГ предстанет перед судом.

Ранее стало известно, что на севере Сирии был задержан гражданин Германии, который занимался вербовкой боевиков в ряды ИГ. Кроме того, он принимал участие в подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США.

1 Организация запрещена на территории РФ.