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Иракские спецслужбы задержали влиятельного лидера ИГ в Мосуле
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    Иракские спецслужбы задержали влиятельного лидера ИГ в Мосуле

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    Иракские спецслужбы задержали влиятельного лидера ИГ в Мосуле

    Багдад, 28 апреля. Власти Ирака заявили о задержании в Мосуле влиятельного лидера террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает газета Baghdad Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, спецслужбы Ирака задержали Ибрагима Мешааля Марея на левом берегу реки Тигр «на основе точных данных разведки». В ближайшее время задержанный лидер ИГ предстанет перед судом.

    Ранее стало известно, что на севере Сирии был задержан гражданин Германии, который занимался вербовкой боевиков в ряды ИГ. Кроме того, он принимал участие в подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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