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В Роскомнадзоре рассказали о совершенствовании способов блокировки Telegram
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    В Роскомнадзоре рассказали о совершенствовании способов блокировки Telegram

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    В Роскомнадзоре рассказали о совершенствовании способов блокировки Telegram

    Москва, 28 апреля. Роскомнадзор совершенствует инструменты и способы для блокировки мессенджера Telegram на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

    «Роскомнадзор ежедневно совершенствует инструментарий, позволяющий выполнить решение суда по ограничению доступа к Telegram на территории России», — говорится в сообщении.

    Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России. Причиной данных действий стал отказ  владельцев Telegram передавать ключи для расшифровки сообщений пользователей, которые они обязаны предоставить согласно действующему законодательству.

    Позднее в Роскомнадзоре заявили, что блокировка мессенджера Telegram переросла в борьбу с мировыми IT-гигантами, которые оказывают содействие владельцам мессенджера для работы в России.

    Автор: Алексей Громов
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