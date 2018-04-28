Украина воюет со стариками: пенсионерка пострадала в результате обстрела Донецка
Донецк, 28 апреля. Жительница микрорайона Донецка Жилплощадка получила осколочное ранение в результате обстрела города со стороны украинской армии. На месте обстрела и в больнице у пострадавшей побывали корреспонденты Федерального агентства новостей.
Сама женщина 1942 года рождения работала на огороде, когда начался обстрел.
«Вчера было тихо. Сегодня тоже. Я и вышла на огород. И тут разрыв. Доктор говорит, что повезло. Я нагнувшись стояла. Если бы выпрямилась, могло бы меня уже и не быть» — рассказывает пострадавшая Надежда Леонтьевна.
Собеседница агентства получила осколочное ранение ноги и руки, но смогла добраться до подъезда, где соседи вызвали ей скорую и оказали первую помощь. Сама она дороги до больницы не помнит, так как от потери крови потеряла сознание. На торце ее дома видны следы от разрывов. Такие же следы видны и возле огорода, и на стене гаража, примыкающего к огороду.
«Мы тут регулярно под обстрелы попадаем, то пули свистят, вон битум вырванный это от этого обстрела. Торец дома вы сами видели. Стекла в нескольких квартирах разбило. И пули находим регулярно крупные, мелкие всякие», — рассказывает одна из жительниц дома.
Местные жители показали корреспондентам ФАН украинские пули после субботнего обстрела.
«Но нас так просто не сломить. Мы вот убираем, порядки наводим. Снимите-покажите, как мы живем. По нам стреляют, а мы бордюры белим и клумбы садим. Пусть видят, что они делают», — возмущается одна из жительниц.