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Сирия: САА обнаружила склады боевиков с оружием и боеприпасами в Восточной Гуте
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    Сирия: САА обнаружила склады боевиков с оружием и боеприпасами в Восточной Гуте

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    Сирия: САА обнаружила склады боевиков с оружием и боеприпасами в Восточной Гуте

    Дамаск, 28 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили несколько складов с оружием и боеприпасами в населенном пункте Джобар в Восточной Гуте. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    Бойцы сирийской армии после выхода боевиков из Восточной Гуты продолжают осмотр освобожденных территорий. Накануне  в населенном пункте Джобар в ходе поисковых работ были обнаружены склады с боеприпасами и оружием группировки «Файлак ар-Рахман».

    Ранее боевики согласились покинуть Восточную Гуту и отправиться в Идлиб, отказавшись от дальнейшего сопротивления. Этому способствовала принципиальная позиция Башара Асада, выступающего против дальнейшей эскалации конфликта.

    Автор: Алексей Громов
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