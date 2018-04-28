Сирия: САА обнаружила склады боевиков с оружием и боеприпасами в Восточной Гуте

Дамаск, 28 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили несколько складов с оружием и боеприпасами в населенном пункте Джобар в Восточной Гуте. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

Бойцы сирийской армии после выхода боевиков из Восточной Гуты продолжают осмотр освобожденных территорий. Накануне в населенном пункте Джобар в ходе поисковых работ были обнаружены склады с боеприпасами и оружием группировки «Файлак ар-Рахман».

Ранее боевики согласились покинуть Восточную Гуту и отправиться в Идлиб, отказавшись от дальнейшего сопротивления. Этому способствовала принципиальная позиция Башара Асада, выступающего против дальнейшей эскалации конфликта.