Сирия, 29 апреля. Участились нападения на высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции в Идлибе. САА перебросила подкрепление на север Хомса. Под ударами ИГИЛовцев погиб мирный житель Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили силы «Тигра» на север провинции Хомс; продвинулись в квартале Аль-Кадам на юге от Дамаска; начали эвакуировать боевиков из Дамаска в Алеппо.

«Исламское государство»1: обстреляло мирный район Дамаска, есть жертвы среди мирных жителей; организовало взрыв в занимаемых курдами районах в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с ИГ1 на юго-западе Даръа; лишилась одного из высокопоставленных командиров на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате атаки ИГ к югу от Дамаска; противостоит САА северо-восточнее Хомса; подверглась нападению неизвестных северо-восточнее Идлиба.

«Джебхат Тахрир Сурия»: провела обмен пленными с «Ан-Нусрой»*** в Идлибе; лишилась одного из лидеров в результате атаки боевиков на юге Идлиба; оказалась под ударом САА к юго-западу от Алеппо; потеряла двух крупных лидеров под обстрелом сил САР на севере Хомса.

«Файлак Аш-Шам»: подверглась ударам неизвестных боевиков в западной части Алеппо.

«Джейш Аль-Изза»: пережила покушение на одного из своих главарей в южной части Идлиба.

Международная коалиция: за последние несколько дней нанесла около 30 ударов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На юге от Дамаска не прекращаются вооруженные столкновения между силами «Исламского государства» и правительственной армией. Как передавал в сети Twitter военный источник (jableh_news), в результате боев в районе Аль-Кадам под контроль правительственных подразделений перешел квартал Аль-Мадания, а также несколько ключевых позиций боевиков, в том числе промышленный комплекс и мечеть Аль-Ахрас. Данные сведения также подтверждал Twitter-канал (hosienmortadapressnew). Не менее 68 террористов были нейтрализованы за последние несколько дней.

Поступала информация о том, что отряды незаконных вооруженных формирований, действующих недалеко от лагеря для беженцев «Аль-Ярмук», приняли условия мирного соглашения с сирийскими властями после переговоров с сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон. К вечеру стало известно, что 13 боевиков уже прибыли к городу Аль-Баб в Алеппо в сопровождении сотрудников Красного Полумесяца.

Согласно информации новостного портала Al Manar News, ИГИЛовцы в очередной раз ударили по мирному кварталу столицы. Под обстрелом оказался район Баядер Надер, в результате чего был убит один из мирных жителей, как минимум четверо гражданских лиц получили ранения.

Отмечались стычки между исламистами формирования «Джейш Аль-Абабиль», связанного с «Тахрир Аш-Шам», и террористами ИГ, в ходе которых силам вооруженной оппозиции пришлось оставить занимаемые позиции у здания больницы. Бои были инициированы членами террористической группировки ИГ, передавали военные источники AMN.

Провинция Алеппо

В западной части провинции продолжились междоусобные стычки в рядах вооруженной оппозиции. Как передавало информационное агентство Al Manar News, неизвестные исламисты открыли огонь по опорным пунктам формирования «Файлак Аш-Шам», выступающего на стороне «Тахрир Аш-Шам». Под ударом оказался населенный пункт Талада, в результате чего как минимум один из радикалов был убит, еще двое пострадали.

Кроме того, вооруженному нападению подверглись главари Сирийской свободной армии (ССА). По информации новостного портала Emaan News Center, сперва произошло покушение на полевого командира ССА на западе Алеппо, позднее был убит высокопоставленный лидер группировки по прозвищу Мухаммед Аль-Лахамуни в северной части провинции. Местные активисты утверждают, что организаторами второго нападения являются бойцы радикальных курдских формирований, дислоцирующиеся южнее Азаза.

Во второй половине дня отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями юго-западнее административного центра региона у населенного пункта Хан Туман. Об этом сообщало новостное агентство Emaan News Center.

Провинция Хомс

В минувшие сутки стало известно о том, что отряды спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) «Тигры» направились на север провинции, чтобы возглавить военную операцию по зачистке территорий Растанского котла от джихадистов формирования «Джебхат Ан-Нусра»1. Напомним, в столкновениях также примет участие 11-я танковая дивизия САА. В первой половине дня бои разворачивались в районе населенного пункта Аль-Хамрат северо-восточнее Хомса. Как заявлял оппозиционный интернет-портал Masar Press Net, радикалам удалось отразить атаку правительственных подразделений. Тем не менее, по данным военного источника в сети Twitter (C_Military1), в ходе противостояния два высокопоставленных полевых командира исламистов были ликвидированы. Также отмечались вооруженные стычки у городов Салим, Аль-Хамрат и Аль-Хула.

Провинция Дейр-эз-Зор

На территориях, подконтрольных Демократическим силам Сирии**** (SDF) на левом побережье Евфрата, прогремели сразу два взрыва. Информационный портал Al Manar News сообщал о том, что первое СВУ сработало недалеко от города Абу Хамам на юго-востоке региона, еще одно детонировало в населенном пункте Аль-Хариджа. По предварительным данным, бомбы могли быть установлены боевиками «спящих ячеек» «Исламского государства». В результате взрыва в Абу Хамаме погиб как минимум один местный житель.

Новостное агентство Al Masdar News сообщало о том, что военные самолеты международной коалиции во главе с США в последние дни активизировали боевые вылеты в регионе. Так, не менее 26 авиаударов пришлись по территориям Дейр-эз-Зора. О возможных жертвах среди мирного населения не сообщалось.

Провинция Даръа

На протяжении всего дня фиксировались вооруженные столкновения между силами террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Противники вели взаимные обстрелы в районе населенных пунктов Хейт и Аль-Баккар на юго-западе региона.

В городе Ибта произошел взрыв заминированного автомобиля. Взрывное устройство было активировано в окрестностях населенного пункта, что привело к гибели женщины и ранению трех мирных жителей, передавало агентство новостей Al Manar News.

Тем временем на окраинах города Даръа отмечались интенсивные перестрелки между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными силами. О потерях сторон в живой силе не сообщалось.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб участились нападения неизвестных боевиков на высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции. Как передавал информационный портал Al Manar News, в южной части региона был убит один из главарей «Джебхат Тахрир Сурии». В свою очередь, союзная «Джебхат Ан-Нусре» группировка «Джейш Аль-Изза» лишилась двух полевых командиров. Кроме того, было совершено покушение одного из лидеров «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на севере Идлиба. Местные полагали, что все нападения были организованы членами противоборствующих формирований «Хайят Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Напомним, официально группировки заключили соглашение о соблюдении режима прекращения огня. По условиям договора стороны также обменялись пленными исламистами, сообщало агентство новостей Al Masdar News.

Во второй половине дня в населенном пункте Ад-Дана на севере провинции прогремел взрыв, который привел к гибели главы местной полиции. Об этом сообщал Twitter-канала (todayinsyria). Предполагается, что он также стал жертвой междоусобной борьбы.

К вечеру мирное население вышло на улицы, требуя от радикалов прекратить вооруженные стычки, в результате которых могут погибнуть гражданские лица.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)