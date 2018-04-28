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ФБР допросило Федора Емельяненко накануне боя с Фрэнком Миром
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    ФБР допросило Федора Емельяненко накануне боя с Фрэнком Миром

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    ФБР допросило Федора Емельяненко накануне боя с Фрэнком Миром

    Вашингтон, 28 апреля. Федеральное бюро расследования США допросило российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко касательно его сотрудничества с компанией Affliction Entertainment, которая организовывала бои по правилам ММА.

    Как сообщает британское издание Daily Telegraph, беседа со следователями состоялась в гостинице Чикаго накануне боя Емельяненко с американским бойцом Фрэнком Миром. ФБР в настоящее время проводит расследование в отношении бывшего главы Affliction Entertainment Майкла Коэна.

    Отметим, что фирма президента США Дональда Трампа была совладельцем компании Affliction Entertainment, которая сотрудничала с Емельяненко, занимаясь промоушеном. Майкл Коэн, в свою очередь, был адвокатом Трампа. Соперником Емельяненко в Чикаго выступает Фрэнк Мир — бывший чемпион UFC, на счету которого 18 побед и 11 поражений.

    Автор: Антон Соколов
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