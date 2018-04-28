Сирия, 28 апреля. Началась эвакуация боевиков из Дамаска на север Алеппо. Мирные жители требуют у исламистов прекратить междоусобную борьбу в провинции Идлиб. В результате внезапных столкновений в рядах ССА** в Алеппо погиб ребенок, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии провели боевые вылеты в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков в районе города Даръа; начали эвакуировать радикалов из южных районов Дамаска на север Алеппо.

«Исламское государство»1: за последние несколько дней потеряло не менее 68 террористов в ходе боев с САА к югу от Дамаска.

Сирийская свободная армия (ССА): начала междоусобные столкновения в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на севере Хамы.

ВС Турции: обстреляли опорные пункты курдских отрядов на северо-западе Хасаки.

Провинция Дамаск

К югу от Дамаска не утихают ожесточенные боестолкновения между радикалами «Исламского государства» и силами Сирийской арабской армии (САА). По данным новостного агентства Al Manar News, по меньшей мере 68 боевиков террористической группировки были уничтожены военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и поддерживающими ее палестинскими военизированными формированиями в течение последних нескольких дней. Напомним, ранее сегодня под контроль войск САР перешел район Аль-Мадания, а также несколько стратегических позиций в его окрестностях.

Провинция Алеппо

К северо-востоку от административного центра кантона Африн вспыхнули внезапные столкновения в рядах Сирийской свободной армии (ССА). Одна из радикальных бригад формирования нанесла удары по позициям бывших союзников в районе населенного пункта Кафр Саджна. В результате вооруженного противостояния был убит несовершеннолетний ребенок, передает агентство новостей Al Manar News.

Появились первые сообщения о начале постепенного вывоза боевиков умеренных формирований вооруженной оппозиции из района населенного пункта Ялда на юге Дамаска. Как передает военный источник в социальной сети Twitter (dorarsite), в город Аль-Баб были доставлены 13 раненых протурецких исламистов, сопровождаемых сотрудниками движения Красного Полумесяца. Напомним, в первой половине дня поступала информация о том, что боевики согласились принять условия, предложенные властями САР, и вскоре покинут юг столицы.

Провинция Даръа

Несмотря на то, что провинция Даръа наряду с Эль-Кунейтрой и Эс-Сувейдой входит в южную зону деэскалации, боевики не прекращают вести огонь по территориям, подконтрольным правительственным подразделениям. Как передает в сети Twitter военный источник (anteebah_alSham), радикалы вооруженной оппозиции обстреляли из минометов предместья административного центра региона. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Части Сирийской арабской армии (САА) нанесли ответные удары по фортификационным сооружениям джихадистов, с позиций которых были выпущены снаряды.

Провинция Идлиб

В городе Маарет Ан-Нуман прошли массовые демонстрации мирных жителей. Население требует у боевиков прекратить вести междоусобную борьбу на территории Идлиба. Гражданские лица обеспокоены ростом числа покушений и убийств на лидеров антиправительственных формирований в последние несколько дней. Об этом сообщает Twitter-канал (todayinsyria). Напомним, только сегодня произошло несколько вооруженных нападений на главарей «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурии». Несмотря на то, что между группировками все еще действует перемирие, не исключено, что организаторами покушений являются исламисты, не согласные соблюдать режим тишины.

Между тем на юге провинции произошел новый взрыв. Детонация СВУ, заложенного на обочине дороги на шоссе Хан Ас-Субуль и Аль-Рувейха, привела к гибели как минимум одного мирного жителя и ранению еще нескольких гражданских лиц, передает агентство новостей Al Manar News.

Провинция Хасака

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что вооруженные силы Турции обстреляли укрепрайоны Демократических сил Сирии**** (SDF) недалеко от деревни Таль Халаф, расположенной к западу от города Рас Аль-Айн на северо-западе Хасаки. Напомним, турецкие войска стремятся обезопасить свои границы от проникновения террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или союзных ей Отрядов народной самообороны (YPG). Как неоднократно сообщалось ранее, боевики РПК несут ответственность за организацию нескольких терактов на территории Турецкой Республики.

Провинция Хама

Российские военные самолеты продолжают атаковать опорные пункты боевиков вооруженной оппозиции в северной части Хамы. Согласно данным военного источника в сети Twitter (dorarsite), ВКС РФ ударили по укреплениям джихадистов «Тахрир Аш-Шам» в районе деревень Аль-Джисат и Аль-Арбаин. По данным информационного портала Halab Today TV, ВВС Сирии также присоединились к боевым вылетам авиации РФ на севере региона и нанесли авиаудары по военным объектам боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** вблизи населенных пунктов Аль-Джабирия и Таль Османа. Между тем артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) обстреляли огневые позиции боевиков на окраине поселения Ад-Дукмак.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)