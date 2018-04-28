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Политика
В МИД РФ рассказали о координации подходов по Ближнему Востоку с Эр-Риядом
Политика
МИД РФ заявил, что Москва не «выпадет» из корейского урегулирования
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    В МИД РФ рассказали о координации подходов по Ближнему Востоку с Эр-Риядом

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    В МИД РФ рассказали о координации подходов по Ближнему Востоку с Эр-Риядом

    Москва, 28 апреля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел встречу с послом Саудовской Аравии Раидом Кримли. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

    В ведомстве отметили, что в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-саудовских отношений, а также ситуация на Ближнем Востоке в контексте координации подходов Москвы и Эр-Рияда, в том числе на площадке ООН и других международных организаций.

    Ранее в Москве состоялась встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана, в ходе которой обсуждалось сирийское урегулирование и подготовка к девятому раунду межсирийских переговоров в Астане. 

    Автор: Алексей Громов
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