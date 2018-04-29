Сирия, 29 апреля. Полевые командиры ИГ1 организовали развертывание новых заграждений на юге Дамаска с целью сковать наступление САА. «Джебхат ан-Нусра»***1 продолжает терять главарей в провинциях Даръа и Идлиб. Армия САР стягивает бронетехнику на север Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наносить огневое поражение авиацией и артиллерией по объектам ИГ на юге Дамаска; передислоцируют бронетехнику к Растанскому котлу; приняли в свои ряды новую партию саперов в Хомсе; обстреляли позиции ИГИЛ1 на восточном берегу Евфрата близ города Хаджин.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): возводит новые заграждения на маршрутах атак войск САР на юге столицы с целью ограничить маневренные возможности САА; проводит ротацию сил на передовых позициях и инвентаризацию вооружения к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): ввела комендантский час в городе Идлиб сроком на три дня; лишилась полевого командира в результате перестрелок с армией САР на окраине Даръа.

«Ахрар аш-Шам»: подозревается в попытке покушения на высокопоставленного члена «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить огневое поражение авиацией и артиллерией по складам, местам скопления террористов и пунктам управления «Исламского государства» на окраинах оккупированных южных районов Дамаска. Боевики между тем продолжают упорно сопротивляться. По информации военного источника в сети Twitter (@IvanSidorenko1), джихадисты возводят новые инженерные заграждения на основных маршрутах атак войск САР. Тем самым полевые командиры террористической группировки стремятся ограничить маневренные возможности штурмовых групп САА и лишить их преимущества в использовании бронетехники. Также в район Шейх Зази была доставлена дополнительная партия противотанковых мин для их установки на направлениях вероятного продвижения правительственных сил САР.

Провинция Хомс

В Хомсе прошла церемония выпуска новой партии саперов, которые вскоре примут участие в очистке освобожденных территорий Сирии от мин, растяжек и других взрывных устройств, оставленных боевиками, сообщает информационный ресурс в Twitter (@SSNP_FieldMedia). Отмечается, что новоиспеченные бойцы обучались под руководством российских и сирийских специалистов. На мероприятии, которое проходило под лозунгом «Саперы мира — против мин!», присутствовали высокопоставленные лица из командования армии САР, представители сирийского руководства, а также офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон.

На передовые позиции САА к северу от Хомса продолжают прибывать значительные силы сирийской армии. Оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq передает, что к Растанскому котлу в настоящий момент движется колонна бронетехники войск САР. Недавно также стало известно, что в операции по зачистке террористического анклава на этом направлении примут участие элитные подразделения «Силы Тигра», возглавляемые бригадным генералом Сухейлем Аль-Хасаном.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Хаджин, находящегося на восточном побережье реки Евфрат к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, продолжает отмечаться высокая активность бывших членов ИГ. Так, по данным новостного Twitter-канала (@Syria_Hezb_Iran), на позициях джихадистов на этом направлении в настоящий момент идет инвентаризация вооружения и ротация отрядов на передовой. Военнослужащие САА несколько раз открывали беспокоящий огонь по объектам террористов в предместьях Хаджина. Сведения о нанесенном группировке уроне пока уточняются. Таким образом, отмечается, что отряды «Исламского государства» вполне комфортно чувствуют себя за Евфратом, где базируются курдские радикалы из Сирийских демократических сил (SDF)**** и войска проамериканской коалиции. Ряд местных источников неоднократно заявляли, что между курдами, США и ИГИЛ действуют договоренности относительно распределения энергетических ресурсов и территорий Восточного Дейр-эз-Зора.

Провинция Даръа

Согласно сведениям местных источников, на окраине города Даръа в районе Даръа Аль-Балад возобновились перестрелки между подразделениями сирийских войск и бандгруппами «Хайят Тахрир аш-Шам», а также подконтрольных «Нусре» формирований. Правительственные силы САР ведут точечный обстрел опорных пунктов террористов ракетами класса «земля-земля». Кроме того, стороны обмениваются артиллерийскими ударами. Точные данные о потерях исламистов еще формируются, однако ливанское агентство Al Masdar News уже сообщает о нескольких уничтоженных джихадистах. Одним из них, по данным источников AMN, стал полевой командир террористической организации по имени Файлак Сийюф Мохаммад, также были ликвидированы несколько бойцов и его отряда.

Провинция Идлиб

Одному из высокопоставленных членов «Джебхат ан-Нусры» — выходцу из Саудовской Аравии по имени Абдулла Аль-Мухайсини — удалось пережить покушение неизвестных боевиков в провинции Идлиб, передает информагентство Al Arabiya. Отмечается, что террорист был ранен в результате обстрела группы неустановленных лиц в масках. Аль-Мухайсини получил тяжелые повреждения, однако ему удалось выжить. Предполагается, что нападение было организовано главарями вражеской террористической коалиции — «Джебхат Тахрир Сурии». В последнее время отмечается значительный рост числа подобных инцидентов. Объектами атак почти поочередно становятся как лидеры «Джебхат Фатх аш-Шам», так и некогда союзных «Нусре» группировок «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки».

По информации военного источника в Twitter (@sayed_ridha), главари «Хайят Тахрир аш-Шам» ввели комендантский час в городе Идлиб сроком на ближайшие три дня в период с 11 часов вечера до четырех утра. Предполагается, что данная мера была предпринята в связи с участившимися нападениями боевиков вражеских бандформирований на высокопоставленных членов «Ан-Нусры».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)