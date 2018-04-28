Баку, 28 апреля. Здание Trump Tower в Баку загорелось второй раз за день, сообщает МЧС Азербайджана.

«Второй пожар за день вспыхнул в здании, известном как Trump Tower, в центре Баку, на место работают пожарники. Дадим дополнительную информацию», — пояснили РИА Новости в ведомстве.

Ранее в субботу уже сообщалось о пожаре на верхних этажах Trump Tower — самого высокого здания в Азербайджане. Тогда огонь удалось потушить спустя три часа. В результате происшествия пострадал один человек — он надышался дымом и отравился продуктами горения. При этом спасатели не называют причин ни первого, ни второго пожара. Сообщалось, что на место происшествия лично прибыл министр Азербайджана по Чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров. Здание Trump Tower принадлежит американскому миллиардеру, президенту США Дональду Трампу.