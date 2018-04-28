Меню
Происшествия
Здание Trump Tower в Баку загорелось второй раз за день
Политика
МИД РФ заявил, что Москва не «выпадет» из корейского урегулирования
Следующая новость
Загрузка...

    Здание Trump Tower в Баку загорелось второй раз за день

    132

    Здание Trump Tower в Баку загорелось второй раз за день

    Баку, 28 апреля. Здание Trump Tower в Баку загорелось второй раз за день, сообщает МЧС Азербайджана.

    «Второй пожар за день вспыхнул в здании, известном как Trump Tower, в центре Баку, на место работают пожарники. Дадим дополнительную информацию», — пояснили РИА Новости в ведомстве.

    Ранее в субботу уже сообщалось о пожаре на верхних этажах Trump Tower — самого высокого здания в Азербайджане. Тогда огонь удалось потушить спустя три часа. В результате происшествия пострадал один человек — он надышался дымом и отравился продуктами горения. При этом спасатели не называют причин ни первого, ни второго пожара. Сообщалось, что на место происшествия лично прибыл министр Азербайджана по Чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров. Здание Trump Tower принадлежит американскому миллиардеру, президенту США Дональду Трампу.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.