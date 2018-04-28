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Москалькова обратится к властям Египта из-за задержания 17 россиян
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    Москалькова обратится к властям Египта из-за задержания 17 россиян

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    Москалькова обратится к властям Египта из-за задержания 17 россиян

    Москва, 28 апреля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о намерении направить запрос властям Египта о возможном задержании 17 граждан России в Каире.

    «Я обязательно сделаю запрос с моей стороны во все необходимые органы власти Египта, чтобы понять реальное положение вещей. Надо будет связаться с родственниками, узнать детали ситуации», — сказала она.

    Москалькова также добавила, что к этой ситуации будут привлечены международные органы, в том числе верховный комиссар ООН по правам человека.

    Ранее стало известно, что в посольство РФ в Каире обратились родственники 17 уроженцев Дагестана, пропавших в Египте, среди которых девять несовершеннолетних, передает «Газета.ру».

    Автор: Алексей Громов
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