Общественники будут следить за соблюдением Киевом прав крымчан

Симферополь, 28 апреля. Общественная палата Крыма объявила о создании мониторинговой группы, задача которой будет следить за тем, чтобы Украина соблюдала права крымчан.

«Создана мониторинговая группа по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму», — сообщает пресс-служба ОП.

Общественная палата подчеркнула, что в состав мониторинговой группы войдут юристы, правозащитники, а также специалисты по международному праву.

Ранее сообщалось, что руководство Крыма намерено подать несколько десятков исков против Украины в связи с организованной украинскими гражданами энергоблокадой. Речь идет о гражданских акциях, когда жители Украины в 2015 году осуществляли подрывы опор ЛЭП, чтобы обесточить Крым, который тогда еще полностью зависел от Киева в плане энергопоставок.