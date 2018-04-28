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Политика
Общественники будут следить за соблюдением Киевом прав крымчан
Политика
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    Общественники будут следить за соблюдением Киевом прав крымчан

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    Общественники будут следить за соблюдением Киевом прав крымчан

    Симферополь, 28 апреля. Общественная палата Крыма объявила о создании мониторинговой группы, задача которой будет следить за тем, чтобы Украина соблюдала права крымчан.

    «Создана мониторинговая группа по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму», — сообщает пресс-служба ОП.

    Общественная палата подчеркнула, что в состав мониторинговой группы войдут юристы, правозащитники, а также специалисты по международному праву.

    Ранее сообщалось, что руководство Крыма намерено подать несколько десятков исков против Украины в связи с организованной украинскими гражданами энергоблокадой. Речь идет о гражданских акциях, когда жители Украины в 2015 году осуществляли подрывы опор ЛЭП, чтобы обесточить Крым, который тогда еще полностью зависел от Киева в плане энергопоставок.  

    Автор: Антон Соколов
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