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Самолет Ил-38 с нераскрытым шасси совершил аварийную посадку в Жуковском
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    Самолет Ил-38 с нераскрытым шасси совершил аварийную посадку в Жуковском

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    Самолет Ил-38 с нераскрытым шасси совершил аварийную посадку в Жуковском

    Москва, 28 апреля. Самолет Ил-38 с нераскрытой передней стойкой шасси совершил успешную посадку в подмосковном Жуковском.

    Как стало известно ФАН, самолет Ил-38 ювелирно приземлился в Жуковском без передней стойки шасси. Перед посадкой взлетную полосу обработали пожарной пеной. В результате инцидента никто не пострадал. Посадка осуществлялась на территории Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском в 20.00. Самолетом управляли опытные летчики-испытатели корпорации «Ильюшин».

    Автор: Алексей Громов
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