«Теперь со спецэффектами»: россияне восхитились иллюминации Крымского моста

Москва, 28 апреля. Строители Крымского моста провели тестовое включение иллюминации переправы. Пока что ночное освещение работает только на автомобильной части моста, которая целиком, включая арку, освещается синим цветом.

Впоследствии Крымский мост будет светиться всеми цветами российского триколора: автомобильная часть останется синей, железнодорожная часть получит красный цвет, а опоры и наружные элементы — белый.

Несмотря на то, что иллюминация еще не закончена, пользователи соцсетей уже с восторгом отзываются об освещении Крымского моста.

«Мост, какого нигде нет. Теперь со спецэффектами», — пишет пользователь Alex Alex.

«Подсветка Крымского моста. Красота. Говорят, что электричество для нее вырабатывается скрежетом зубов всех наших доброжелателей», — шутит Twitter-канал «Радио Стыдоба».

«Терморектальная энергия незалежности и дупоядерная энергия гидности», — поддержал шутку Алемхан Зильберман.

Многие пользователи отмечают, что с удовольствием посетят Крым, как только мост будет открыт для автомобильного движения.