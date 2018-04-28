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США выдвинули ультиматум Евросоюзу и Канаде
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    США выдвинули ультиматум Евросоюзу и Канаде

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    США выдвинули ультиматум Евросоюзу и Канаде

    Москва, 28 апреля. США выдвинули ультиматум странам Евросоюза и Канаде с требованием согласиться на квоты со стороны американских властей или в отношении продукции этих стран будут введены жесткие таможенные пошлины. Вашингтон призывает союзников согласиться на квоты, которые ударят по странам ЕС и Канаде слабее, чем таможенные пошлины. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

    «Мы просим всех принять квоты, если не тарифы», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

    Он также добавил, что ЕС и Канада должны принять окончательное решение по данному вопросу до 1 мая. В Евросоюзе с решением пока не определились. Министр финансов Бельгии Йохан Ван Овервелдт призвал коллег из стран ЕС «сохранять спокойствие и найти решение, которое позволит избежать потерь для всех».

    Стоит отметить, что США установили квоты на поставки стали и алюминия в размере 90% поставок из ЕС за последние два года. Кроме того, президент США Дональд Трамп установил пошлины на поставки стали в размере 25%, на алюминий — 10%.

    Автор: Алексей Громов
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