«Сходненскую» и «Речной вокзал» хотят связать канатной дорогой

Москва, 28 апреля. Власти Москвы изучают предложение иностранных инвесторов о строительстве канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

«Мы сейчас прорабатываем градостроительную оценку данного проекта, техническую возможность. Если инвестор такую дорогу готов будет строить, мы будем только поддерживать и помогать», — сказал Хуснуллин.

По его словам, в Москве уже есть опыт реализации подобных проектов, который был получен при строительстве канатной дороги через Москву-реку в районе Лужников и Воробьевых гор. К настоящему моменту этот проект находится на финальной стадии и будет запущен в эксплуатацию в начале лета.