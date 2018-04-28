Придется кому-то дать, а у кого-то взять: Нилов объяснил свою инициативу о снижении зарплат депутатам

Москва, 28 апреля. Депутат Госдумы, автор законопроекта о приравнивании ежемесячных доходов депутатов к средней зарплате по стране, в интервью Федеральному агентству новостей попросил не называть его закон популистским. По словам депутата Госдумы Олега Нилова, он и его коллеги по партии «много раз обращали внимание правительства и партии власти на то, что абсолютно недопустимо существование у нас таких пенсий и зарплат, которые не соответствуют никаким реалиям».

По мнению депутата, необходимо коренным образом изменить ситуацию в стране, где одни, депутаты, сенаторы и топ-менеджеры государственных компаний, имеют много, а другие — ничего.

Олег Нилов подчеркнул, что сейчас в стране возникла некая патовая ситуация. И одним из главных толчков к этому явились санкции, объявленные России западными государствами.

«Мы должны объединиться и победить, либо возможны такие варианты, от которых тем же самым обладателям золотых зарплат и бонусов придется горько сожалеть, — говорит он. — Основная задача санкций — разрушить нашу экономику, ввергнуть страну в хаос, сделать невозможным даже пропитание и получение жизненно важных лекарств. Это делается для того, чтобы люди вышли на улицу и осуществили переворот».

По словам Нилова, цель контрсанкций должна быть «не Кока-Кола, Макдоналдс и виски», а реальная. Это — повышение благосостояния, доходов и перспектив граждан. В этом случае санкции быстро закончатся, считает он.

«Но для этого, конечно, придется кому-то дать, а у кого-то взять, — отметил депутат. — В частности, надо уменьшить зарплаты топ-менеджеров, которые получают больше президента. Пусть поделятся с народом».

Напоследок Олег Нилов попросил не называть свой законопроект популистским. Ему ближе наше слово — народовольческий.