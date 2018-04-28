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«Что может произойти — никто не знает»: в Крыму опасаются захватов кораблей РФ Украиной
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    «Что может произойти — никто не знает»: в Крыму опасаются захватов кораблей РФ Украиной

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    «Что может произойти — никто не знает»: в Крыму опасаются захватов кораблей РФ Украиной

    Москва, 28 апреля. Министерство иностранных дел РФ предупредило всех владельцев российских кораблей, которые заходили в Крым, об опасности пиратского захвата судов украинскими пограничниками.

    В ведомстве напомнили, что ранее Украина задержала российский рыболовный сейнер «Норд», а после него — судно Trans Services Maritime. Под угрозой оказалось любое плавсредство с российским флагом, которое когда-либо заходило в порт Крыма и Севастополя.

    По словам члена Общественной палаты Крыма Дениса Батурина, предупреждение МИД РФ оправдано, поскольку Киев действует крайне непредсказуемо.

    «То, что может произойти с российскими судами в водах Черного и Азовского морей, во многом не прогнозируемо, исходя из действий украинской стороны, которые не отвечают международным актам», — заявил он, выступая в эфире радио Sputnik.

    Напомним, что в апреле Госпогранслужба Украины задержала в водах Азовского моря рыболовный сейнер «Норд», зарегистрированный в Крыму. Экипаж корабля обвинили в нарушении государственной границы на основании того, что судно заходило в Крым.

    Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

     

    Автор: Антон Соколов
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