«Что может произойти — никто не знает»: в Крыму опасаются захватов кораблей РФ Украиной

Москва, 28 апреля. Министерство иностранных дел РФ предупредило всех владельцев российских кораблей, которые заходили в Крым, об опасности пиратского захвата судов украинскими пограничниками.

В ведомстве напомнили, что ранее Украина задержала российский рыболовный сейнер «Норд», а после него — судно Trans Services Maritime. Под угрозой оказалось любое плавсредство с российским флагом, которое когда-либо заходило в порт Крыма и Севастополя.

По словам члена Общественной палаты Крыма Дениса Батурина, предупреждение МИД РФ оправдано, поскольку Киев действует крайне непредсказуемо.

«То, что может произойти с российскими судами в водах Черного и Азовского морей, во многом не прогнозируемо, исходя из действий украинской стороны, которые не отвечают международным актам», — заявил он, выступая в эфире радио Sputnik.

Напомним, что в апреле Госпогранслужба Украины задержала в водах Азовского моря рыболовный сейнер «Норд», зарегистрированный в Крыму. Экипаж корабля обвинили в нарушении государственной границы на основании того, что судно заходило в Крым.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.