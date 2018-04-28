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Сирия: САА разгромили опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Хомс
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    Сирия: САА разгромили опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Хомс

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    Сирия: САА разгромили опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Хомс

    Дамаск, 28 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) разгромили несколько опорных пунктов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, сирийская армия уничтожила одну из баз «Хайят Тахрир аш-Шам» в деревне Эззеддин на северо-востоке Хомса. В ходе спецоперации силы САА ликвидировали командующего группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Халеда аль-Хамви, а также его брата и заместителя Абу Рама.

    Кроме того, военно-воздушные силы Сирии нанесли удары по укрепрайонам боевиков вблизи городов Растан, Аль-Заафаране, Дейрфул и Аль-Хамарат на севере северо-востоке Хомса.

    Автор: Алексей Громов
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