Сирия: САА разгромили опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Хомс

Дамаск, 28 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) разгромили несколько опорных пунктов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

По данным источника, сирийская армия уничтожила одну из баз «Хайят Тахрир аш-Шам» в деревне Эззеддин на северо-востоке Хомса. В ходе спецоперации силы САА ликвидировали командующего группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Халеда аль-Хамви, а также его брата и заместителя Абу Рама.

Кроме того, военно-воздушные силы Сирии нанесли удары по укрепрайонам боевиков вблизи городов Растан, Аль-Заафаране, Дейрфул и Аль-Хамарат на севере северо-востоке Хомса.