Маловато: запрет на въезд для граждан Литвы в России назвали слишком мягкой ответной мерой

Наиболее враждебно настроенным литовским политикам и депутатам теперь закрыт въезд в Россию. Такое решение приняла Москва в ответ на аналог американского «списка Магнитсткого», который был составлен Вильнюсом в отношении российских граждан. Об этом сообщает МИД РФ.

«В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского «закона Магнитского» были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как заметил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии, директор института политических исследований Сергей Марков, ответные меры с российской стороны могли бы быть и жестче.

«Мне кажется, в нашем МИДе сделали правильно, что дали обратную связь. Мы должны показывать нашим партнерам, что просто так проводить антироссийские акции никто им не даст, — заключил политик. — Только маловато, думаю. Надо было жестче реагировать. К сожалению, западная коалиция имеет немало возможностей нанести России болезненный удар. А Литва, на мой взгляд, участвует сейчас в общей травле России. Кстати, Литва является одним из самых агрессивных государств западной коалиции. Бесспорно, надо было действовать жестче».

Также Марков заметил: у России с Литвой плотных партнерских отношений нет.

«По сути, нам не так уж и нужны эти отношения, но не надо забывать, что Литва — часть общей западной инфраструктуры, которая нам необходима. Западные страны лишают нас доступа к их инфраструктуре, мы ограничиваем доступ к нашей. Но у них ресурсы мощнее, и мы страдаем больше. Поэтому надо искать более чувствительные точки и бить по ним».

Акт, аналогичный «закону Магнитского», Литва приняла в ноябре прошлого года. В список вошли имена не только тех людей, которые совершили преступления в других государствах, но и тех, чье пребывание на территории Евросоюза сочтут нежелательным. В России пообещали принять ответные меры, исходя их «принципа взаимности».

«Предупреждаем, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии. Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями», — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Всего Вильнюс закрыл въезд в Литву 44 гражданам России.