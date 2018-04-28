Сирия сегодня: Россия помешала США раздробить САР, борьба с террористами будет бескомпромиссной

Сирия, 28 апреля. Глава МИД РФ заявил, что борьба с террористами будет бескомпромиссной. Россия помешала США дестабилизировать ситуацию в САР. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Бескомпромиссная борьба

Борьба с радикальными исламистами на территории Сирийской арабской республики будет бескомпромиссной, даже в зонах деэскалации. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Борьба с террористами будет абсолютно бескомпромиссной и те отряды вооруженной оппозиции, которые являются патриотические настроенными, которые хотят мира своей стране, должны немедленно, незамедлительно отмежеваться от террористов, изгнать террористов из этих зон деэскалации», — сообщил министр.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского национального диалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Россия помешала США раздробить Сирию

Введя свои вооруженные силы в Сирию, Российская Федерация сорвала планы США по раздроблению ближневосточной страны, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо.

«Без всяких сомнений, действия России направлены на то, чтобы сорвать план США… по достижению стратегической цели в Сирии», — заявил он.

По словам генерального секретаря СНО Венесуэлы, «обязательство России… сотрудничать в борьбе с международным терроризмом действительно основывалось на том, чтобы помешать дестабилизирующим попыткам государства с другого континента финансировать группировки, которые в конечном итоге становятся террористическими».

РФ, Иран и Турция призвали ООН помочь Сирии

Москва, Тегеран и Анкара призывают ООН и все мировое сообщество оказать помощь Сирии «во благо всех сирийцев» и содействие в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран по итогам переговоров в Москве.

«Главы МИД России, Ирана и Турции обратились с просьбой к международному сообществу и прежде всего ООН и ее гуманитарным органам оказать помощь Сирии во благо всех сирийцев, в том числе путем разминирования, восстановления ключевой инфраструктуры страны, экономически и социальных возможностей, а также путем сохранения исторического наследия», — значится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Ирана.

Кроме того, стало известно, что стороны продолжать предпринимать все необходимые усилия по защите гражданских сирийцев и улучшению их гуманитарного состояния в стране.