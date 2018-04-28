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Назван топ‐10 самых популярных автомобилей в Москве
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    Назван топ‐10 самых популярных автомобилей в Москве

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    Назван топ10 самых популярных автомобилей в Москве

    Москва, 28 апреля. Эксперты составили рейтинг самых популярных автомобильных брендов на рынке Москвы за первый квартал 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

    По данным агентства, за первый квартал 2018 года в Москве было продано 48,5 тысяч новых автомобилей. Самым продаваемым автомобилем стал KIA. С начала 2018 года в Москве было продано почти 7,5 тысяч автомобилей этого бренда.

    На второй сточке рейтинга оказался Hyundai, продажи которого составили 5,2 тысячи единиц. На третьем месте Volkswagen с показателем 3,6 тысяч автомобилей. В десятку самых продаваемых брендов также вошли Mercedes-Benz, Nissan, Renault , BMW и LADA.

    Автор: Алексей Громов
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