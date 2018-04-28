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Германия намерена прекратить поставки оружия в некоторые ближневосточные страны
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    Германия намерена прекратить поставки оружия в некоторые ближневосточные страны

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    Германия намерена прекратить поставки оружия в некоторые ближневосточные страны

    Берлин, 28 апреля. В парламент Германии внесен законопроект, направленный на запрет поставок оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию из-за их участия в военных конфликтах. Об этом сообщает международный новостной телеканал Al Jazeera.

    По данным телеканала, целью законопроекта является попытка предотвратить экспорт оружия, а также военных товаров и услуг в страны, которые могут использоваться ближневосточными странами в конфликтах, что может повлечь за собой нарушение прав человека.

    Законопроект был внесен партией «Левых». Документ сосредоточен на Саудовской Аравии и ОАЭ, которые совершили интервенцию в Йемене в составе коалиционных сил арабских государств. Кроме того, в документе фигурирует Турция из-за военной операции Анкары на севере Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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