Германия намерена прекратить поставки оружия в некоторые ближневосточные страны

Берлин, 28 апреля. В парламент Германии внесен законопроект, направленный на запрет поставок оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию из-за их участия в военных конфликтах. Об этом сообщает международный новостной телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, целью законопроекта является попытка предотвратить экспорт оружия, а также военных товаров и услуг в страны, которые могут использоваться ближневосточными странами в конфликтах, что может повлечь за собой нарушение прав человека.

Законопроект был внесен партией «Левых». Документ сосредоточен на Саудовской Аравии и ОАЭ, которые совершили интервенцию в Йемене в составе коалиционных сил арабских государств. Кроме того, в документе фигурирует Турция из-за военной операции Анкары на севере Сирии.