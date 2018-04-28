Действовать в интересах России: в Совфеде ответили на призыв не распространять контрсанкции на лекарства

Лекарственные препараты, медицинское оборудования и технологии в сфере здравоохранения необходимо исключить из списка контрсанкций, считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Я призываю всех, чтобы санкционные противостояния между государствами не включали медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения, — отметила Москалькова на пресс-конференции. — Как бы государства ни были в политическом плане вовлечены в установление истины политического характера, здоровье человека не может ставиться под удар».

По мнению Ольги Москальковой, запрет на ввоз американских лекарств может плохо отразиться в первую очередь на инвалидах, чего допустить нельзя.

Как заявил Федеральному агентству новостей заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, прежде чем законопроект об ответных санкциях будет принят в первом чтении, нужно еще раз внимательно его изучить. Это, на его взгляд, поможет исключить те меры, которые могут навредить интересам России.

«До того как документ будет принят, необходимо все еще раз тщательно взвесить. Я считаю, туда нельзя включать те пункты, которые хоть какой-то ущерб могут России нанести, — считает сенатор. — Меры, которые мы собираемся принять, должны двигать страну вперед. Наша задача — не соревноваться, а обеспечить безопасность государства и благополучие граждан. Именно из этого мы должны исходить, отвечая противодействием нашим заклятым партнерам. Все, что может ограничить противоправные действия США, уместно, только если имеет минимальные побочные эффекты для России. Нам противостоят серьезные, богатые люди, и они рассчитывают на долгосрочную осаду нашей страны. На нас пытаются надавить, мы должны действовать адекватно. Мы в Совете Федерации сейчас готовим письмо в Госдуму, где представим наши предложения в отношении нового закона. Мы считаем, что документ должен быть рамочным и содержать в себе комплекс ответных мер. Нам не следует усиливать конфронтацию, мы должны действовать исключительно в своих интересах».

Напомним, законопроект об ответных санкциях инициировали лидеры всех парламентских партий и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ касается в том числе поставок американских лекарств. Как отметил Володин, медикаменты, которым в стране аналогов нет, с российского рынка не исчезнут. Под санкции не попадут 90 препаратов. Также депутаты намерены поднять вопрос об импортозамещении необходимых лекарств.