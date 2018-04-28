Российский омбудсмен призвала не распространять на лекарства санкции в отношении США

Москва, 28 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала депутатов Госдумы, которые готовят законопроект об ответных мерах в отношении США, не распространять контрсанкции на лекарственные препараты. Об этом она заявила, выступая на брифинге по российско-японскому сотрудничеству в области активного долголетия.

«Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние не включались медицинское оборудование, лекарственные препараты. Как бы государства ни были вовлечены в установление истины политического характера, здоровье человека не может ставиться под удар», — отметила она.

Напомним, что в апреле США расширили список антироссийских санкций, добавив в него ряд чиновников, бизнесменов и компаний. Так, например, под санкции попала компания «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска.

Российские власти почти сразу заявили, что зеркально ответят Соединенным Штатам на усиление давления. Ожидается, что в мае Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о введении контрсанкций. При этом в качестве вариантов ответа предлагалось запретить ввоз продукции сельского хозяйства и лекарств.