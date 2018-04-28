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Курортный сбор поможет обустроить пляжи и набережные
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    Курортный сбор поможет обустроить пляжи и набережные

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    Курортный сбор поможет обустроить пляжи и набережные

    С 1 мая в нескольких регионах России начнут взимать курортный сбор. Проект будет реализовываться до 2022 года включительно, но первые итоги начнут подводить уже через год.

    В этом году размер сбора не превысит 50 рублей в сутки с человека. В следующем году эта планка увеличится до 100 рублей. При этом каждый регион вправе сам устанавливать размер курортного сбора. Например, за отдых в Алтайском крае надо будет заплатить 30 рублей, в Краснодарском крае — 10 рублей.

    От эффективности проекта будет зависеть его внедрение в другие регионы.

    Полученные от курортного сбора средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры, на восстановление курортов, планируется, что на эти средства обновят набережные, пляжи, парки и многое другое.

    Генеральный директор компании «VIP-Service» Дмитрий Горин считает, что это хороший эксперимент, который оправдает ожидания его инициаторов.  

    «Мой личный прогноз строится на мировом опыте. В большинстве стран уже есть туристический сбор, и он крайне эффективно используется. В России доля туризма в ВВП за последний год возросла. Если раньше она составляла 1,5%, то сейчас 3,5%. Во многих странах мира туризм приносит экономике до 10% ВВП, — пояснил Горин. — Я видел статистику по Ставропольскому краю. Там оценивают, что за первый год курортный сбор принесет 170 миллионов рублей, а во втором году в бюджет поступят 270 миллионов». 

    Курортный сбор пойдет, в том числе, на обустройство пляжей

    От уплаты сбора освобождаются жители самих курортных регионов, несовершеннолетние дети, владельцы жилья, пенсионеры, герои России и СССР, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, а также студенты. Предусмотрены штрафы за неуплату сбора: от 500 до 2000 рублей.

    По мнению Горина, туристы не должны негодовать на сбор средств, потому что речь идет о небольших суммах.

    «Курортный сбор можно сравнить с платой за парковку в столице, денежные средства от которой идут на благоустройство улиц и парков. У нас есть мировой опыт. Почему-то никого не удивляет, когда с них берут туристический сбор в Париже. Это норма, которая существует долгие десятилетия во многих странах. Но туристы должны понимать, куда расходуются их деньги, и видеть результаты», — добавил эксперт.

    Автор: Юлия Майорова
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