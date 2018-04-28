Новый стадион «Самара-Арена» закроют до 14 июня

Москва, 28 апреля. Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что новый футбольный стадион в Самаре, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018, будет закрыт с 24 мая по 14 июня для подготовки к мундиалю.

«Я очень рад и горд, что мы завершили строительство. Тут еще много работы по благоустройству. Нас немного подвела погода. Видно, что футбол в Самаре не умер - болельщики тут есть и болеют. Уверен, что мы доделаем все, что нужно сделать. 24 мая закроем стадион и до 14 июня приведем все в полный порядок», — сказал Мутко.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград и Екатеринбург.