Турция проигнорировала угрозы США из-за закупки С-400

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Turkey Dismisses U.S. Warning Against Buying Russian Missile System» («Турция проигнорировала предупреждения США по поводу закупки российской системы С-400»), опубликованной изданием RadioFreeEurope.

Турция ответила на предупреждения нового госсекретаря США, заявив, что сделка (с Россией по С-400 — прим. ФАН) по большей части завершена и отменяться не будет. Как сообщили американские чиновники, госсекретарь США Майк Помпео на полях встречи НАТО в Брюсселе 27 апреля предупредил своего турецкого коллегу, что США «серьезно обеспокоены» решением Анкары купить российское оружие, несовместимое с оборонными системами НАТО. Помпео предупредил Турцию, что страны, которые покупают военную технику у России, рискуют оказаться жертвой новых санкций, введенных Соединенными Штатами в прошлом году в отношении российской военной и оборонной промышленности.

Но министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу вскоре после этого заявил в интервью турецким СМИ, что покупка российской системы ПРО С-400 за 2,5 миллиарда долларов была подписана в декабре и является окончательной. По его словам, Россия даже ускоряет процесс поставки ракетных систем по просьбе Турции.

«Мы завершили процесс закупки С-400. Это не подлежит обсуждению», — сказал он, добавив, что Турция не боится санкций.

«Подход «я введу санкции, если вы совершите покупку» не остановит Турцию, — сказал он. — Турция такого не приемлет».

Однако Чавушоглу также заявил, что Турция открыта для закупок оружия у членов НАТО.

«Нам нужно больше систем ПВО. Мы можем обсудить, что мы можем сделать, чтобы провести дальнейшие закупки, — сказал он. — Если партнеры готовы обсуждать, что мы можем сделать вместе в будущем, то мы в деле».

Планы Турции приобрести оружие у России вызвали беспокойство некоторых членов НАТО, которые наращивают силы на восточном фланге из-за «растущей угрозы» со стороны России.

Позиция Турции вызвала негативную реакцию и в Конгрессе США, где многие законодатели обеспокоены не только все более дружественными отношениями Эрдогана с Россией, но и тем, что он заключает в тюрьму своих политических оппонентов и оппозиционно настроенных журналистов и ученых. 26 апреля три американских сенатора предложили запретить продажу Турции истребителей F-35, потому что, по их словам, Эрдоган «идет по пути безрассудного управления и пренебрежения к верховенству закона».

Турция планирует купить у США более 100 самолетов F-35. Законопроект конгрессменов предполагает не только запрет на продажу, но и ограничение доступа Анкаре к интеллектуальной собственности и техническим данным, необходимым для обеспечения работы истребителей.

Вашингтон и Турция являются давними союзниками, но в последнее время из-за ряда проблем, в том числе поддержки Америкой курдов и попыток Турции атаковать союзников США в Сирии, в отношениях двух стран нарастает напряженность.

Турецкие лидеры заявили, что они покупают российскую систему вооружений частично для противодействия угрозам со стороны курдских и исламистских боевиков внутри страны и за ее пределами — в Сирии и Ираке.