Медведев призвал ввести индивидуальные санкции в отношении американцев

Москва, 28 апреля. Законопроект об ответных санкциях в отношении США должен затрагивать как физических, так и юридических лиц Соединенных Штатов. Об этом в субботу заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть», — отметил он.

В то же время глава правительства полагает, что ответные меры не должны носить систематический характер и бить по целым отраслям экономики.

Ранее Медведев заявлял, что Россия прошла стресс-тест после введения Западом санкций. Он также пригласил бывшего президента США Барака Обаму, который обещал, что порвет российскую экономику в клочья с помощью санкций, посетить страну и удостоверится в обратном, пишет издание «Дни.ру».

Напомним, что в апреле США расширили список антироссийских санкций, внеся в него ряд российских чиновников, бизнесменов и компаний. Так, например, под ограничительные меры попала компания «Русал» и ее совладелец Олег Дерипаска.